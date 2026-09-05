"Самый ценный подарок": Харлан тронула всех фотографией в свой день рождения

Ольга Харлан, обладательница наибольшего количества олимпийских медалей в истории независимой Украины, отпраздновала свой 36-й день рождения впервые в роли мамы. Фехтовальщица поделилась с подписчиками в соцсетях важным для себя фото.

Именно рождение ребенка шаблистка назвала самым важным событием уходящего года, пишет 24 Канал.

Самый большой подарок для Харлан

Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница в общей сложности шести наград Олимпийских игр опубликовала пост, в котором она держит на руках свою дочь Арианну и смотрит на нее с искренним восхищением и любовью.

"Самый ценный подарок жизни уже в моих руках. Бесконечно благодарна", – трогательно подписала фото Ольга Харлан.

Что известно о личной жизни Харлан

Украинская спортсменка сейчас большую часть времени живет в Италии со своим женихом Луиджи Самеле, также олимпийским призером по фехтованию.

Пара официально обручена, но отпраздновать свадьбу так и не успела. 14 июня 2026 года у них родилась дочь, которую украинско-итальянский дуэт влюбленных назвал Арианной.

С тех пор Ольга регулярно делится яркими моментами своего материнства. Официально о завершении спортивной карьеры она не сообщала, но возвращение из декрета на фехтовальную дорожку выглядит маловероятным.