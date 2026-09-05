Саме народження дитини шаблістка відзначила як найголовнішу подію прожитого року, пише 24 Канал.

Найбільший подарунок для Харлан

Двічі олімпійська чемпіонка та володарка загалом шести нагород Олімпійських ігор оприлюднила допис, у якому вона тримає на руках свою доньку Аріанну і дивиться на неї зі щирим захопленням та любов'ю.

"Найцінніший подарунок життя вже в моїх руках. Безмежно вдячна", – зворушливо підписала фото Ольга Харлан.

Що відомо про особисте життя Харлан

Українська спортсменка наразі більшу частину часу живе в Італії зі своїм нареченим Луїджі Самеле, теж олімпійським призером з фехтування.

Пара офіційно заручена, але відсвяткувати весілля так і не встигла. 14 червня 2026 року у них народилася донька, яку українсько-італійський дует закоханих назвав Аріанною.

З того часу Ольга регулярно ділиться яскравими моментами свого материнства. Офіційно про завершення спортивної кар'єри вона не повідомляла, але повернення з декрету на фехтувальну доріжку виглядає малоймовірним.