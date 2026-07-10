Харлан покорила интернет фотографией со своей маленькой дочкой

Шестикратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан и ее жених, итальянский шаблист Луиджи Самеле, поделились фотографиями своей новорожденной дочери Арианны. Девочка, ставшая первенцем для обоих спортсменов, родилась 14 июня 2026 года.

На своих страницах в соцсетях звездная мамочка опубликовала серию трогательных снимков. На кадрах счастливые родители нежно держат крошечную дочку на руках.

Какие фотографии опубликовала Харлан?

Публикацию Харлан дополнила трогательным признанием о новом для себя чувстве материнства.

Мы и не знали, что можно любить настолько сильно,

– поделилась эмоциями спортсменка.

Напомним, Харлан объявила о своей беременности в феврале 2026 года. Пара находится в отношениях с 2019 года, а осенью 2024 года Самеле сделал украинской чемпионке предложение.

Из-за важных перемен в личной жизни Харлан временно приостановила спортивную карьеру. В частности, из-за беременности она пропустила чемпионат Европы 2026 года. После многих лет успешных выступлений и триумфа на Олимпиаде-2024 саблистка решила посвятить больше времени семье.

В то же время, несмотря на длительный перерыв в соревнованиях, Харлан не заявляла о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Ее муж Луиджи активно поддерживает Украину, осуждает российскую агрессию и даже изучает украинский язык.