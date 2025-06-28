Харлан дома: фехтовальщица поделилась уютными фотографиями из родного Николаева
- Ольга Харлан посетила родной Николаев и поделилась трогательными фото в соцсетях.
- Спортсменка проживает в Италии, но часто посещает Украину и активно поддерживает государство.
- Харлан скучала за своим любимым псом Добби, с которым наконец-то воссоединилась.
С осени 2024 года Ольга Харлан проживает преимущественно в Италии вместе со своим женихом Луиджи Самеле. Однако спортсменка довольно часто посещает Украину.
Ольга Харлан посетила родной Николаев. Спортсменка поделилась трогательными моментами от пребывания дома в своих соцсетях, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм фехтовальщицы.
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Харлан в Николаеве
После длительной разлуки спортсменка наконец дома рядом с близкими и любимым биглем по имени Добби, по которому, по ее словам, она очень скучала.
На своей странице в соцсетях Харлан опубликовала серию теплых фото, сделанных в родном городе. Среди снимков семейный дом, уютный зеленый двор и собака Добби, которого спортсменка трогательно обнимает. В заметке она призналась, что больше всего во время разлуки скучала именно по нему.
Харлан с собачкой / Фото из инстаграма спортсменки
Дом Харлан / Фото из инстаграма спортсменки
Напомним, что Ольга Харлан не остается в стороне от событий в Украине и активно поддерживает государство. В своих соцсетях она неоднократно демонстрировала миру преступления России.