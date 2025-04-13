Ольга Харлан не осталась в стороне от ужасного преступления страны 404. Украинская фехтовальщица отреагировала на ракетный удар по Сумах, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

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Реакция Харлан

Титулованная украинская фехтовальщица опубликовала последствия ракетного удара по Сумах. Ольга Харлан также выразила соболезнования семьям погибших от российской ракеты и попросила мир отреагировать на отвратительное преступление оккупантов как можно быстрее.

Удар россиян баллистическими ракетами по Сумах. Центр города. День, когда люди идут в церковь – Вербное воскресенье. Погиб 31 человек, двое из них дети. Сколько времени нужно МИРУ, чтобы понять? С террористами не может быть разговоров! Ежедневно убивают украинцев, мой народ.

– написала Харлан.

Олимпийская чемпионка напомнила, что россиянам не место в мировом сообществе. В частности, представителей враждебной страны не должно быть на международных соревнованиях.

Везде должно быть давление на Россию! Спорт – не исключение! Просто сейчас на чемпионате мира среди кадетов и юниоров FIE позволила участвовать в командных соревнованиях русским/нейтральным спортсменам. Что противоречит всем рекомендациям МОК. Справедливо ли это? Не цинично ли это? Риторические вопросы. Еще один ужасный день в моей стране. Мои соболезнования всем семьям. Мои соболезнования всей Украине,

– добавила фехтовальщица.

Напомним, что российский удар баллистическими ракетами по Сумах вызвал много жертв среди мирного населения. Известно, что в результате обстрела погибли 34 человека.

Ранее Сергей Стаховский отреагировал на ракетный удар по Сумах. Бывший теннисист назвал россиян террористами.