Квалификационный турнир по фигурному катанию в Пекине украинские спортсмены не могут занести в свой актив. Только Кирилл Марсак сумел получить пропуск на Олимпийские игры.

После выполнения короткой программы Кирилл Марсак занимал шестое место среди 26 фигуристов. Для получения лицензии украинцу нужно было подняться на одну ступеньку по итогам двух соревновательных дней, пишет 24 Канал.

Как выступил Марсак в квалификации на Олимпиаду-2025?

Украинский фигурист в произвольной программе выступил под 21-м номером в заключительной группе спортсменов. За свое выступление Кирилл заработал 145,24 балла, из которых 74,74 балла получил за технику исполнения, а 70,50 – за постановку программы. В этом виде соревнований Марсак занял четвертое место, опередив основных конкурентов.

По итогам квалификационного турнира украинец набрал 217,57 балла и попал в заветную пятерку. Поэтому сборная Украины в фигурном катании будет представлена на Олимпийских играх в мужском одиночном катании. Заметим, что эта путевка не является именной, а потому участник Игр-2026 в Милане определится позже.

Во время соревнований Кирилл Марсак пожаловался на организаторов. Как сообщает Суспільне Спорт, у фигуриста исчезли личные вещи из раздевалки.

Как украинские фигуристы выступили в квалификации ОИ-2026?