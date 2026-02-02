Самый старший представитель Украины на Олимпиаде-2026 родом из Тернопольщины

Зимние Олимпийские игры-2026 в Италии продлятся с 6 по 22 февраля. Украину на главных спортивных соревнованиях четырехлетия представят 46 атлетов.

Самым старшим представителем Украины на Олимпиаде-2026 станет саночник Андрей Мандзий. На момент старта соревнований ему будет почти 38 лет, информирует 24 Канал.

Кто такой Андрей Мандзий?

Спортсмен родом из Кременца (Тернопольская область), выступает в мужских санях и уже не впервые представляет Украину на Олимпийских играх.

Андрей Мандзий – один из самых опытных украинских зимних олимпийцев: выступал за сборную на Играх 2014, 2018 и 2022 годов, а теперь вернулся в Милан как самый старший среди представителей украинской команды.

По сообщению Федерации санного спорта Украины, в январе этого года Мандзий победил на этапе Кубка наций в Германии.



Андрей Мандзий с золотом этапа Кубка наций/ Фото Федерация санного спорта Украины

"Ветераны" сборной Украины на прошлых Олимпийских играх

Стоит отметить, что только хоккеист Валерий Ширяев был старшим среди украинцев на зимних Играх ранее – на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити ему было 38 лет и 182 дня.

На летних Олимпийских играх было значительно больше спортсменов, которые представляли Украину.

Легкоатлет Александр Дриголь в 46-летнем возрасте выступил на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Спортсмен принимал участие в соревнованиях по метанию молота.

Стрелок Олег Ткачев защищал честь Украины на Олимпиаде-2004 в Афинах. 42-летний на тот момент спортсмен соревновался в стрельбе из пистолета.

Ожидания от выступления Украины на Олимпиаде-2026