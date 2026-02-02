Самый старший представитель Украины на Олимпиаде-2026 родом из Тернопольщины
- Самым старшим представителем Украины на Олимпиаде-2026 станет саночник Андрей Мандзий, которому на момент старта соревнований будет почти 38 лет.
- На Олимпиаде-2026 украинские фристайлисты являются претендентами на награды, а больше всего спортсменов Украина представит в биатлоне и санном спорте.
Зимние Олимпийские игры-2026 в Италии продлятся с 6 по 22 февраля. Украину на главных спортивных соревнованиях четырехлетия представят 46 атлетов.
Самым старшим представителем Украины на Олимпиаде-2026 станет саночник Андрей Мандзий. На момент старта соревнований ему будет почти 38 лет, информирует 24 Канал.
Смотрите также Спортсменка из Ровно стала самой молодой участницей Олимпиады-2026 от Украины
Кто такой Андрей Мандзий?
Спортсмен родом из Кременца (Тернопольская область), выступает в мужских санях и уже не впервые представляет Украину на Олимпийских играх.
Андрей Мандзий – один из самых опытных украинских зимних олимпийцев: выступал за сборную на Играх 2014, 2018 и 2022 годов, а теперь вернулся в Милан как самый старший среди представителей украинской команды.
По сообщению Федерации санного спорта Украины, в январе этого года Мандзий победил на этапе Кубка наций в Германии.
Андрей Мандзий с золотом этапа Кубка наций/ Фото Федерация санного спорта Украины
"Ветераны" сборной Украины на прошлых Олимпийских играх
Стоит отметить, что только хоккеист Валерий Ширяев был старшим среди украинцев на зимних Играх ранее – на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити ему было 38 лет и 182 дня.
На летних Олимпийских играх было значительно больше спортсменов, которые представляли Украину.
Легкоатлет Александр Дриголь в 46-летнем возрасте выступил на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Спортсмен принимал участие в соревнованиях по метанию молота.
Стрелок Олег Ткачев защищал честь Украины на Олимпиаде-2004 в Афинах. 42-летний на тот момент спортсмен соревновался в стрельбе из пистолета.
Ожидания от выступления Украины на Олимпиаде-2026
- На последних двух зимних Олимпиадах Украина получала медали только во фристайле. Золото на Играх в Пхенчхане-2018 и серебро в Пекине-2022 завоевывал лыжный акробат Александр Абраменко.
- На Олимпийских играх-2026 в Италии украинские фристайлисты тоже среди претендентов на награды. Они неоднократно попадали в призы на этапах Кубка мира.
- Больше всего украинских спортсменов будет представлено в биатлоне и санном спорте – по 10 участников.