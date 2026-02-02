На Олимпиаде-2026 в составе сборной Украины не будет ни одного несовершеннолетнего спортсмена. Самой молодой участницей среди женщин в нашей команде будет 18-летняя фристайлистка Диана Яблонская, а среди мужчин – 20-летний горнолыжник Дмитрий Шепюк, передает 24 Канал.

Что известно о самых молодых украинских спортсменах на Олимпиаде-2026?

Диана Яблонская – 18-летняя фристайлистка из Ровно, выступает в лыжной акробатике. Она начнет свой путь на зимних Олимпийских играх в возрасте 18 лет и 186 дней.

По информации Fis-ski, в этом сезоне спортсменка показала наивысший результат на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, заняв 12 место.

Горнолыжник Дмитрий Шепюк родом из Раховского района Закарпатья. Спортсмен начнет свой путь на Олимпиаде-2026 в возрасте 20 лет и 97 дней.





В начале этого года украинский горнолыжник одержал победу на соревнованиях категории NJR в Кортина-д'Ампеццо в гигантском слаломе. Как сообщила Федерация лыжного спорта, Дмитрий стал первым юниором в истории Украины, кто выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Исторические примеры украинских олимпийцев до 18 лет

На зимних Олимпийских играх ранее неоднократно выступали очень юные украинские спортсменки. Абсолютная рекордсменка – фигуристка Елена Белоусовская, которая стартовала на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере в возрасте 13 лет и 98 дней.

На тех же Играх в Норвегии выступили 15-летние фигуристки Людмила Иванова и Евгения Филаненко, а также 15-летняя фристайлистка Елена Юнчик.

Также на зимних Олимпиадах в 1990-х выступали украинские спортсменки 16-17-летнего возраста, например Юлия Куликова, Татьяна Козаченко и Анастасия Шаботова.

Эти выступления показывают, что украинские девушки в зимних видах спорта часто начинали соревнования на самом высоком уровне еще в подростковом возрасте.

Летние Игры: молодые украинцы

На летних Играх также было несколько очень молодых спортсменов. Рекордсмен среди юношей – прыгун в воду Алексей Середа. Он становился самым молодым чемпионом Европы в истории (в возрасте 13 лет). На Олимпиаде-2020 в Токио дебютировал в 15-летнем возрасте и занял шестое место в финале прыжков в воду с 10-метровой высоты.



Второй самой молодой на летних Олимпиадах от Украины была гимнастка Дарья Дуда. Она выступила в командных упражнениях на Играх в Токио-2020 в 17-летнем возрасте.

Общий контекст