Алиса Лю устроила настоящий триумф: с третьего места после короткой программы она поднялась на вершину пьедестала в Милане-Кортине. Японские соперницы Каори Сакамото и Ами Накаи вынуждены были уступить ее выступлению, сообщает 24 канал.
Что известно об Алисе Лю?
После получения бронзы на дебютном чемпионате мира 2022 года она объявила о завершении карьеры.
Довольна тем, как сложилась моя карьера. И теперь, когда я наконец достигла своих целей в фигурном катании, буду двигаться дальше по жизни – буду проводить все свободное время с семьей и друзьями, а также учиться. Спорт научил меня гораздо большему в жизни, чем я ожидала. Очень рада, что каталась,
– писала Лю в прощальном сообщении в инстаграме.
После двухлетней паузы Алиса все же вернулась и сенсационно одержала победу на предолимпийском чемпионате мира 2025 года. Хотя девушка уже не могла выполнять элементы ультра-си, которые демонстрировала в юные годы, это не помешало ей одержать победу.
Лю впервые выступила на Олимпиаде именно на родине своего отца – в Пекине.
Что известно о Елене Микутиной?
Ольга родилась в Харькове, где начала свою спортивную карьеру. Десять лет назад Микутина сменила гражданство и начала выступать за Австрию.
В интервью "Чемпиону" она подытожила свое выступление на Олимпиаде-2026.
Я довольна. Произвольная программа мне удалась, я сделала немного ошибок. В целом это был мой лучший результат в текущем сезоне. Мой тренер и родители сказали, что гордятся мной,
– поделилась спортсменка.
Она рассказала, что ее папа бывает в Украине, дедушка здесь живет, как и много других родственников и друзей. Отец спортсменки, по ее словам, делает все возможное, чтобы в ВСУ было больше дронов.
Последний раз была в Украине в начале 2022 года, еще до полномасштабного вторжения. В Киеве она встречалась со своим отцом.
Что будет в конце Олимпиады-2026?
21 февраля 2026 года в рамках Зимних Олимпийских игр в Италии запланирован гала-концерт по фигурному катанию (Exhibition Gala), сообщает Golden Skate.
Это показательные выступления лучших фигуристов после завершения соревнований в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Это мероприятие является традиционной частью олимпийской программы: оно проходит после основных соревнований и дает спортсменам возможность продемонстрировать артистические номера вне турнирной борьбы.
Российского спортсмена Петра Гуменника не пригласили к участию в показательных выступлениях, несмотря на его выступление во время произвольной программы.