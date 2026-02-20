Олимпиада 2026: США получили историческое золото, а харьковчанка установила новый рекорд

Алиса Лю принесла команде США первую личную золотую медаль за 24 года в фигурном катании среди женщин и стала двукратной чемпионкой Олимпиады-2026. Уроженка Харькова Ольга Микутина, выступающая за Австрию, заняла 18-е место –это ее личный рекорд сезона.

Алиса Лю устроила настоящий триумф: с третьего места после короткой программы она поднялась на вершину пьедестала в Милане-Кортине. Японские соперницы Каори Сакамото и Ами Накаи вынуждены были уступить ее выступлению, сообщает 24 канал.

Что известно об Алисе Лю?

После получения бронзы на дебютном чемпионате мира 2022 года она объявила о завершении карьеры.

Довольна тем, как сложилась моя карьера. И теперь, когда я наконец достигла своих целей в фигурном катании, буду двигаться дальше по жизни – буду проводить все свободное время с семьей и друзьями, а также учиться. Спорт научил меня гораздо большему в жизни, чем я ожидала. Очень рада, что каталась,

– писала Лю в прощальном сообщении в инстаграме.

После двухлетней паузы Алиса все же вернулась и сенсационно одержала победу на предолимпийском чемпионате мира 2025 года. Хотя девушка уже не могла выполнять элементы ультра-си, которые демонстрировала в юные годы, это не помешало ей одержать победу.

Лю впервые выступила на Олимпиаде именно на родине своего отца – в Пекине.

Что известно о Елене Микутиной?

Ольга родилась в Харькове, где начала свою спортивную карьеру. Десять лет назад Микутина сменила гражданство и начала выступать за Австрию.

В интервью "Чемпиону" она подытожила свое выступление на Олимпиаде-2026.

Я довольна. Произвольная программа мне удалась, я сделала немного ошибок. В целом это был мой лучший результат в текущем сезоне. Мой тренер и родители сказали, что гордятся мной,

– поделилась спортсменка.

Она рассказала, что ее папа бывает в Украине, дедушка здесь живет, как и много других родственников и друзей. Отец спортсменки, по ее словам, делает все возможное, чтобы в ВСУ было больше дронов.

Последний раз была в Украине в начале 2022 года, еще до полномасштабного вторжения. В Киеве она встречалась со своим отцом.

Что будет в конце Олимпиады-2026?