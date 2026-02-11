Это мотивирует: канадская конькобежка без пальцев на руке получила серебро Олимпиады

Канадская шорт-трекистка Флоренс Брюнель завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2026. Для спортсменки эта награда стала успешной реабилитацией после неудавшегося дебюта на предыдущей Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсменка, которая родилась без трех пальцев на руке, стала серебряным призером в смешанной эстафете по шорт-треку на Олимпийских играх 2026 года. Несмотря на врожденную физическую особенность, она помогла сборной впервые получить медали в этой дисциплине. Об этом сообщает Чемпион.

Как выступила сборная Флоренс Брюнель?

В первом розыгрыше медалей по быстрому катанию на льду, 10 февраля, за чемпионство соревновались сборные Китая, Италии, Бельгии и Канады. Чемпионские награды завоевала команда хозяев с результатом 2:39.019. Канадцы с Флоренс Брюнель в составе финишировали вторыми. Они уступили лидерам 0,25 секунды, опередили бельгийцев и оставили за пьедесталом действующих чемпионов сборную Китая.

Напомним! Во время женского забега на ОИ-2022 Флоренс Брюнель отстранили от соревнований за запрещенный внутренний обгон. Повторно ее отстранили в смешанной эстафете: конькобежка столкнулась с другой спортсменкой, из-за чего упали обе, и команда потеряла потенциальные медали.

Эта награда в смешанной эстафете стала важным достижением для канадки после ее дисквалификаций на прошлых Олимпийских играх в Пекине, что стало ударом для ее ментального здоровья и заставило задуматься о завершении спортивной карьеры.

Какие спортивные достижения Флоренс Брюнель?