Попала ли в команду Джима: назван состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2026

Уже 6 февраля начнутся XXV зимние Олимпийские игры. Они состоятся на аренах Ломбардии и северо-востока Италии.

Традиционно для украинских зрителей наибольший интерес вызывают соревнования по биатлону, где наши спортсмены демонстрировали немало хороших результатов на Играх. Накануне старший тренер сборной Украины Николай Зоц в комментарии для Суспільне Спорт объявил состав команды на этот турнир.

Кто из биатлонисток представит Украину на ОИ-2026?

На Олимпиаду-2026 поедут шесть спортсменок. Пять биатлонисток будут основными, а еще одна будет иметь статус запасной.

Из-за травмы, которая привела к тяжелому старту сезона, было немало вопросов, попадет ли в команду лидер и капитан "сине-желтых" Юлия Джима. В конце концов она оказалась в основном составе вместе с Кристиной Дмитренко, Дарьей Чалык, Еленой Городной и Александрой Меркушиной.

На статус запасной биатлонистки пока претендуют три спортсменки – Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко и Лилия Стеблина. Окончательное решение, кого брать на Олимпиаду, тренеры примут после чемпионата Европы, который пройдет с 28 января по 1 февраля в Норвегии.

Справка. Всего на Олимпиаде состоится 11 биатлонных гонок. Первой из них станет смешанная эстафета (8 февраля).

Отметим, что в Украине Олимпийские игры 2026 года будут транслировать на канале Суспільне Спорт. Также соревнования будут показывать на региональных каналах Суспільного и на сайте Суспільного.

Как выступают украинки в сезоне-2025/2026?