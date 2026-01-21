Попала ли в команду Джима: назван состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2026
- На Олимпиаду-2026 от Украины поедут шесть биатлонисток, включая Юлию Джиму, Кристину Дмитренко, Дарью Чалык, Елену Городну и Александру Меркушину.
- Тренеры примут окончательное решение относительно запасной биатлонистки после чемпионата Европы, пока есть три претендентки.
Уже 6 февраля начнутся XXV зимние Олимпийские игры. Они состоятся на аренах Ломбардии и северо-востока Италии.
Традиционно для украинских зрителей наибольший интерес вызывают соревнования по биатлону, где наши спортсмены демонстрировали немало хороших результатов на Играх. Накануне старший тренер сборной Украины Николай Зоц в комментарии для Суспільне Спорт объявил состав команды на этот турнир.
Кто из биатлонисток представит Украину на ОИ-2026?
На Олимпиаду-2026 поедут шесть спортсменок. Пять биатлонисток будут основными, а еще одна будет иметь статус запасной.
Из-за травмы, которая привела к тяжелому старту сезона, было немало вопросов, попадет ли в команду лидер и капитан "сине-желтых" Юлия Джима. В конце концов она оказалась в основном составе вместе с Кристиной Дмитренко, Дарьей Чалык, Еленой Городной и Александрой Меркушиной.
На статус запасной биатлонистки пока претендуют три спортсменки – Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко и Лилия Стеблина. Окончательное решение, кого брать на Олимпиаду, тренеры примут после чемпионата Европы, который пройдет с 28 января по 1 февраля в Норвегии.
Справка. Всего на Олимпиаде состоится 11 биатлонных гонок. Первой из них станет смешанная эстафета (8 февраля).
Отметим, что в Украине Олимпийские игры 2026 года будут транслировать на канале Суспільне Спорт. Также соревнования будут показывать на региональных каналах Суспільного и на сайте Суспільного.
Как выступают украинки в сезоне-2025/2026?
Первая половина сезона выдалась очень непростой для наших биатлонисток. Стартовые три этапа пропускала Джима, которая пока не набрала нужных кондиций после повреждения.
Лучшим результатом сезона в индивидуальных гонках пока был финиш на 22 месте для Кристины Дмитренко, а в эстафетах наша женская команда лишь однажды попадала в топ-10, замкнув десятку.
У Кубке наций "сине-желтые" занимают лишь 15 место.
Следующий этап Кубка мира продлится с 22 по 25 января в чешском Нове-Место.