Бывшая биатлонистка, а ныне политик и сторонница российского диктаторского режима Ольга Зайцева нарушила принцип территориальной целостности Украины. Путинистка без соблюдения надлежащих процедур приехала во временно оккупированный Донецк.

На Донбасс Зайцева прибыла с целью зомбирования юных спортсменов пропагандистскими идеями Кремля. А заодно и встретиться с главарями террористов, которые находятся в санкционных списках, пишет "Главком".

Смотрите также 12 лет назад Украина выиграла золото на Олимпиаде в Сочи: как сложилась судьба биатлонисток сборной

Что экс-биатлонистка Зайцева делала в оккупированном Донецке?

На временно оккупированные территории Зайцева поехала в сопровождении главы одного из муниципальных округов Москвы. Сама бывшая спортсменка является депутатом Думы столицы страны-агрессора.

В Донецке она встретилась с Константином Кузьминым – главарем одной из террористических организаций так называемой ДНР, который находится под санкциями со стороны Европейского Союза, Швейцарии, Канады и Японии.

После этого в уличище олимпийского резерва Донецка Зайцева провела для спортсменов пропагандистскую беседу. А потом промывала мозги школьникам во временно оккупированном Новоазовске.

Как Зайцева должна ответить перед законом Украины?

Поскольку путинистка попала в Украину, не пройдя пограничный и таможенный контроль, ее действия можно квалифицировать по статье Уголовного кодекса как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. За это в украинском суде допингистке светит до 5 лет заключения.

Кто такая Ольга Зайцева?