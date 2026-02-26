Двукратная олимпийская чемпионка и путинистка посетила оккупированный Донецк
- Ольга Зайцева посетила оккупированный Донецк, встречалась с главарями террористов и проводила пропагандистские мероприятия для молодежи.
- Ее въезд на оккупированную территорию без надлежащих процедур может привести к уголовной ответственности в Украине с возможностью заключения до 5 лет.
Бывшая биатлонистка, а ныне политик и сторонница российского диктаторского режима Ольга Зайцева нарушила принцип территориальной целостности Украины. Путинистка без соблюдения надлежащих процедур приехала во временно оккупированный Донецк.
На Донбасс Зайцева прибыла с целью зомбирования юных спортсменов пропагандистскими идеями Кремля. А заодно и встретиться с главарями террористов, которые находятся в санкционных списках, пишет "Главком".
Что экс-биатлонистка Зайцева делала в оккупированном Донецке?
На временно оккупированные территории Зайцева поехала в сопровождении главы одного из муниципальных округов Москвы. Сама бывшая спортсменка является депутатом Думы столицы страны-агрессора.
В Донецке она встретилась с Константином Кузьминым – главарем одной из террористических организаций так называемой ДНР, который находится под санкциями со стороны Европейского Союза, Швейцарии, Канады и Японии.
После этого в уличище олимпийского резерва Донецка Зайцева провела для спортсменов пропагандистскую беседу. А потом промывала мозги школьникам во временно оккупированном Новоазовске.
Как Зайцева должна ответить перед законом Украины?
Поскольку путинистка попала в Украину, не пройдя пограничный и таможенный контроль, ее действия можно квалифицировать по статье Уголовного кодекса как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. За это в украинском суде допингистке светит до 5 лет заключения.
Кто такая Ольга Зайцева?
- По данным из Википедии, она является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете – в Турине-2006 и Ванкувере-2010.
- Свои золотые награды чемпионатов мира Зайцева тоже получала в эстафетах, а также масстарте.
- После Сочи-2014 завершила карьеру, была лишена серебра той Олимпиады из-за проваленных допинг-проб.
- В образцах биатлонистки было найдено мужскую ДНК, также пробирки были со следами повреждения, что стало частью государственной допинговой программы России, из-за которой страну-агрессора в конце концов отстранили от участия в Олимпийских играх под своим флагом.