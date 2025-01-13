МОК опозорился из-за медалей Олимпиады-2024 в Париже: спортсмены массово возвращают награды

Атлеты жалуются на ужасное качество медалей, которые они завоевали на последних Играх. Как следствие, олимпийский комитет пообещал заменить награды в ближайшее время.

Летом 2024 года в столице Франции Париже состоялись 33-е летние Олимпийские игры. Организаторы разыграли 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта.

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Массовый отказ от медалей

После завершения Олимпиады многие спортсмены начали жаловаться на качество чемпионских медалей. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на La Lettre, многие атлеты вернули награды обратно в оргкомитет.

Причиной стало стирание верхнего слоя на медали. К примеру, пловец из Франции Йоанн Ндое-Бруар опубликовал в соцсетях фото своей награды, состояние которой ужасает.



Как выглядят золотые медали ОИ-2024 через месяцы / фото из соцсети Х Йоанна Ндое-Бруара

Спортсмен забавно предположил, что на вид эта медаль похожа на награду Олимпиады-1924 в Париже. Такая проблема связана с лаком низкого качества, который был использован Парижским монетным двором при производстве наград.

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В итоге трое топ-менеджеров этой организации, которые отвечали за качество продукта, были уволены. В свою очередь в Международном олимпийском комитете пообещали как можно скорее заменить все испорченные награды.

Отметим, что больше всего медалей на Играх получили представители США – 126, из которых 40 золотых. Украина же заняла 22 место в общем зачете, получив 12 наград (три "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы").