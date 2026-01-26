Где состоится зимняя Олимпиада-2026

Уже совсем скоро начнутся главные соревнования 4-летия среди зимних видов спорта. Фанаты будут следить за Олимпийскими играми.

Это будут XXV зимние Игры. Всего на них спортсмены будут бороться за 116 комплектов наград в восьми видах спорта, информирует 24 Канал.

Кто будет принимать Олимпиаду-2026?

Эта Олимпиада станет четвертой в истории, проводимой в Италии. При этом впервые сразу два города официально совместно будут принимать соревнования.

Столицами ОИ-2026 станут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет несколько олимпийских кластеров, которые еще дробятся на части.

Милан:

Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena – хоккей

Milano Rho Ice Hockey Arena – хоккей

Milano Speed Skating Stadium – конькобежный спорт

Milano Ice Skating Arena – фигурное катание и шорт-трек

Кортина-д'Ампеццо:

Tofane Alpine Skiing Centre – горные лыжи

Anterselva Biathlon Arena – биатлон биатлон

Cortina Curling Olympic Stadium – керлинг

Cortina Sliding Centre – бобслей, сани, скелетон

Вальтеллина

Stelvio Ski Centre – горные лыжи, ски-альпинизм

Livigno Snow Park – сноуборд

Livigno Aerials & Moguls Park – фристайл

Валь-ди-Фьемме

Predazzo Ski Jumping Stadium – прыжки на лыжах с трамплина

Tesero Cross-Country Skiing Stadium – лыжные гонки, лыжное двоеборье

Сколько будут длиться соревнования?

Официально Белая Олимпиада продлится с 6 по 22 февраля. Однако квалификация по керлингу начнется 4 февраля.

Церемония открытия состоится 6 февраля в Милане на футбольном стадионе "Сан-Сиро". Это будет последнее мероприятие на легендарной арене – после Олимпиады ее снесут. Кроме официального гала-шоу в Милане, состоятся также мини-церемонии в других олимпийских кластерах.

Интересно. Церемония закрытия впервые после Олимпийских игр-1984 будет происходить не в том же городе, где открытие. Закрывать Олимпиаду будут в Вероне в античном амфитеатре, который построили в первые десятилетия нашей эры.

Напомним, что прошлые зимние Игры проводили в Пекине. Тогда единственную медаль для Украины завоевал Александр Абраменко, став серебряным призером.