Где состоится зимняя Олимпиада-2026
- Зимние Олимпийские игры 2026 года будут принимать Милан и Кортина-д'Ампеццо в Италии, и это будет впервые, когда сразу два города официально совместно проведут соревнования.
- Олимпиада продлится с 6 по 22 февраля, с церемониями открытия в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и закрытия в Вероне в античном амфитеатре.
Уже совсем скоро начнутся главные соревнования 4-летия среди зимних видов спорта. Фанаты будут следить за Олимпийскими играми.
Это будут XXV зимние Игры. Всего на них спортсмены будут бороться за 116 комплектов наград в восьми видах спорта, информирует 24 Канал.
Кто будет принимать Олимпиаду-2026?
Эта Олимпиада станет четвертой в истории, проводимой в Италии. При этом впервые сразу два города официально совместно будут принимать соревнования.
Столицами ОИ-2026 станут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет несколько олимпийских кластеров, которые еще дробятся на части.
Милан:
- Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena – хоккей
- Milano Rho Ice Hockey Arena – хоккей
- Milano Speed Skating Stadium – конькобежный спорт
- Milano Ice Skating Arena – фигурное катание и шорт-трек
Кортина-д'Ампеццо:
- Tofane Alpine Skiing Centre – горные лыжи
- Anterselva Biathlon Arena – биатлон биатлон
- Cortina Curling Olympic Stadium – керлинг
- Cortina Sliding Centre – бобслей, сани, скелетон
Вальтеллина
- Stelvio Ski Centre – горные лыжи, ски-альпинизм
- Livigno Snow Park – сноуборд
- Livigno Aerials & Moguls Park – фристайл
Валь-ди-Фьемме
- Predazzo Ski Jumping Stadium – прыжки на лыжах с трамплина
- Tesero Cross-Country Skiing Stadium – лыжные гонки, лыжное двоеборье
Сколько будут длиться соревнования?
Официально Белая Олимпиада продлится с 6 по 22 февраля. Однако квалификация по керлингу начнется 4 февраля.
Церемония открытия состоится 6 февраля в Милане на футбольном стадионе "Сан-Сиро". Это будет последнее мероприятие на легендарной арене – после Олимпиады ее снесут. Кроме официального гала-шоу в Милане, состоятся также мини-церемонии в других олимпийских кластерах.
Интересно. Церемония закрытия впервые после Олимпийских игр-1984 будет происходить не в том же городе, где открытие. Закрывать Олимпиаду будут в Вероне в античном амфитеатре, который построили в первые десятилетия нашей эры.
Напомним, что прошлые зимние Игры проводили в Пекине. Тогда единственную медаль для Украины завоевал Александр Абраменко, став серебряным призером.