Сара Шлепер является суперопытной горнолыжницей, для которой это уже будут седьмые Игры в карьере. А ее сын Лассе будет дебютировать на соревнованиях такого уровня, пишет NV.

Как мама и сын попали на Зимние Олимпийские игры 2026?

Шлепер ранее выступала за сборную Соединенных Штатов. Как указано в Википедии, в составе американской команды она участвовала в Олимпиадах 1998, 2002, 2006 и 2010 годов. Лучший результат – 10-е место в Турине в слаломе.

В 2011 году Сара, казалось, завершила карьеру. На прощание она символично совершила спуск в платье вместе с маленьким сыном Лассе на руках.

Но через некоторое время благодаря браку с мексиканцем Шлепер получила гражданство этой страны и право поехать на Игры от нее. Поэтому в 2018 году в Пхенчхане и в 2022-м в Пекине приняла участие в гиганте и супергиганте. А сейчас в свои 46 лет снова штурмует олимпийские вершины – но уже в компании Лассе.

Лассе Хахиола признался, что быть в одной олимпийской команде с мамой для него – это нечто особенное. Парень с детства учился стоять на лыжах и квалифицировался на Олимпиаду в Италии благодаря хорошим выступлениям на юниорском и взрослом уровне.

Были ли когда-то родители и дети одновременно на Олимпиаде?