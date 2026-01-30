"Спали в коридоре из-за обстрелов": украинский фристайлист рассказал о подготовке к Олимпиаде

На Олимпийских играх в Италии украинская сборная по лыжной акробатике будет иметь самое большое представительство в своей истории. Тренировки перед главным стартом в карьере фристайлистов усложнялись из-за российских атак по украинским городам.

Фристайл считается нашим главным медальным шансом – ведь на предыдущих двух Олимпиадах только в нем мы получали награды. Но война испортила команде полноценную подготовку, пишет NV.

Как война повлияла на украинских фристайлистов?

Максим Кузнецов, который получил олимпийскую лицензию и выступит в Милане и Кортине, рассказал, как перед летним сбором женская часть команды практически не могла нормально восстанавливаться из-за террора россиян.

Девушки поехали в Киев прыгать на батуте и оттачивать технику. За весь сбор они смогли поспать в комнате только два дня. Остальное время пришлось в коридоре между двумя стенами. Именно поэтому мы вынуждены тренироваться за границей,

– сказал Кузнецов.

По словам спортсмена, очень трудно переживать обстрелы морально, даже когда находишься в безопасности: Максим очень обеспокоен тем, что прилетает по городам, где его родные, когда на улице минус 18 градусов.

Фристайлист также добавил: чтобы не останавливаться и бороться в такие сложные периоды, нужно поддерживать Вооруженные Силы: он донатит защитникам, чтобы "хоть как-то помочь приблизить конец этого всего".

Как Украина будет представлена на Олимпиде в лыжной акробатике?