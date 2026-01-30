"Спали в коридоре из-за обстрелов": украинский фристайлист рассказал о подготовке к Олимпиаде
- Украинская сборная по лыжной акробатике будет иметь наибольшее представительство на Олимпийских играх в Италии, несмотря на осложнения из-за российских атак.
- Максим Кузнецов отметил, что украинские фристайлисты вынуждены тренироваться за рубежом из-за опасности в Украине, а также поддерживают Вооруженные Силы, чтобы приблизить конец войны.
На Олимпийских играх в Италии украинская сборная по лыжной акробатике будет иметь самое большое представительство в своей истории. Тренировки перед главным стартом в карьере фристайлистов усложнялись из-за российских атак по украинским городам.
Фристайл считается нашим главным медальным шансом – ведь на предыдущих двух Олимпиадах только в нем мы получали награды. Но война испортила команде полноценную подготовку, пишет NV.
Как война повлияла на украинских фристайлистов?
Максим Кузнецов, который получил олимпийскую лицензию и выступит в Милане и Кортине, рассказал, как перед летним сбором женская часть команды практически не могла нормально восстанавливаться из-за террора россиян.
Девушки поехали в Киев прыгать на батуте и оттачивать технику. За весь сбор они смогли поспать в комнате только два дня. Остальное время пришлось в коридоре между двумя стенами. Именно поэтому мы вынуждены тренироваться за границей,
– сказал Кузнецов.
По словам спортсмена, очень трудно переживать обстрелы морально, даже когда находишься в безопасности: Максим очень обеспокоен тем, что прилетает по городам, где его родные, когда на улице минус 18 градусов.
Фристайлист также добавил: чтобы не останавливаться и бороться в такие сложные периоды, нужно поддерживать Вооруженные Силы: он донатит защитникам, чтобы "хоть как-то помочь приблизить конец этого всего".
Как Украина будет представлена на Олимпиде в лыжной акробатике?
- По информации НОК, в Италию поедут 8 наших спортсменов в этом виде: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович.
- Александр Абраменко получил для Украины во фристайле последние две олимпийские награды на Зимних играх: золото в Пхенчхане-2018 и серебро в Пекине-2022.