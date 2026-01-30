Фристайл вважається нашим головним медальним шансом – адже на попередніх двох Олімпіадах лише в ньому ми здобували нагороди. Але війна зіпсувала команді повноцінну підготовку, пише NV.

Як війна вплинула на українських фристайлістів?

Максим Кузнєцов, який здобув олімпійську ліцензію і виступить в Мілані та Кортіні, розповів, як перед літнім збором жіноча частина команди практично не могла нормально відновлюватися через терор росіян.

Дівчата поїхали в Київ стрибати на батуті та відточувати техніку. За весь збір вони змогли поспати в кімнаті лише два дні. Решту часу довелося в коридорі між двома стінами. Саме тому ми змушені тренуватися за кордоном,

– сказав Кузнєцов.

За словами спортсмена, дуже важко переживати обстріли морально, навіть коли перебуваєш у безпеці: Максим дуже стурбований тим, що прилітає по містах, де його рідні, коли на вулиці мінус 18 градусів.

Фристайліст також додав: щоб не зупинятися і боротися в такі складні періоди, потрібно підтримувати Збройні Сили: він донатить захисникам, щоб "хоч якось допомогти наблизити кінець цього всього".

