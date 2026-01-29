Найбільше представництво ми маємо у біатлоні, санному спорті та лижному фристайлі, який став коронним видом програми для України у минулі роки. 24 Канал зібрав прогнози щодо медальних здобутків українців на Олімпіаді-2026.

Скільки медалей очікують у Міністерстві молоді та спорту?

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний поділився своїми сподіваннями на головні змагання чотириріччя у зимових видах. В інтерв'ю Радіо Свобода урядовець оцінив шанси української збірної реалістично.

Через природні умови Зимові ігри завжди були для України менш успішними, ніж літні. Адже наші спортсмени не мають можливості тренуватися вдома в комфортних умовах, як, скажімо, держави на півночі Європи.

Додає перепон і ситуація з енергоінфраструктурою. Наприклад, ті види, що потребують льодових арен, сильно потерпають від відключень світла. Адже за таких умов утримувати лід в належному стані – розкіш, яку ми не можемо собі дозволити.

Попри все, в Кабміні вірять, що ми здатні здобути кілька медалей. Але головною, за олімпійськими принципами, залишається не перемога.

Ми чекаємо на гідний виступ і на демонстрацію волі до перемоги. Це не можна відняти у наших спортсменів, тому що вони, незважаючи на складне становище, як і кожен з українців, все одно роблять маленьке чудо,

– заявив міністр.

Скільки медалей для України прогнозують у НОК?

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт в інтерв'ю Champions Radio був більш конкретним щодо спортсменів та видів, в яких ми маємо медальні надії.

За словами посадовця, є сподівання на те, що проявлять себе наші біатлоністи – хоча й буде дуже складно. Також значного прогресу досягла команда санкарів, яка останнім часом показує справді хороші результати.

Не варто забувати й про єдиного нашого представника у скелетоні і прапороносця команди в Мілані – Владислава Гераскевича. На минулій Олімпіаді він потрапляв до фіналу, тож цілком довів свою конкурентоспроможність.

І, звісно, найбільше уваги привертає фристайл, що став єдиним українським "медальним" видом на двох останніх Зимових іграх.

Гутцайт вважає, що вже навіть одна медаль – це "буде супер". Адже й на попередніх Зимових олімпіадах одна нагорода вважалася великим успіхом.

Скільки медалей Україна здобувала на попередніх Зимових олімпійських іграх?