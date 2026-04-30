Сітка другого за рангом єврокубка звела у півфіналі Ноттінгем Форест та Астон Віллу, повідомляє 24 Канал. Перша зустріч пройде на арені "лісників", початок – 30 квітня о 22:00 за київським часом.

Хто виграє англійське дербі?

Ноттінгем мало хто очікував побачити на цій стадії з огляду на проблемний сезон. "Лісники" встигли вже тричі змінити головного тренера та зараз вимушені боротися за виживання в чемпіонаті Англії.

За чотири тури до фінішу Форест йде на 16 місці в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи зону вильоту на п'ять очок. При цьому на "лісників" ще очікує непростий календар – Челсі, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед та Борнмут.

В єврокубках же Ноттінгем мав грати у Лізі конференцій, але проблеми із власником у Крістал Пелес спричинили рокирування турнірами. Команда на основній стадії переграла Порту, а потім ще й добила "драконів" у чвертьфіналі.

До слова, завдяки успіху Ноттінгем Форест досі на єврокубок претендує Олександр Зінченко. Українець вже кілька місяців є гравцем Аякса, але першу частину сезону провів у Ноттінгемі. На його рахунку три матчі в Лізі Європи, а отже в разі тріумфу "лісників" він буде одним з переможців турніру.

Втім Астон Вілла все ж вважається головним претендентом на трофей. І справа не лише в Унаї Емері, який аж чотири рази вигравав цей турнір. Склад бірмінгемців на порядок сильніший.

Минулого сезону Вілла дісталась чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а в основній стадії поточної ЛЄ клуб посів друге місце. Підопічні Емері загалом виграли 11 з 12-ти зустрічей в цій Лізі Європи.

При цьому календар у "левів" був непростий – Феєнорд, Фенербахче, а також Болонья та Лілль у плей-оф. В чемпіонаті Астон Вілла б'ється за місце в Лізі чемпіонів. Команда йде п'ятою, маючи восьмиочкову перевагу над Брайтоном.