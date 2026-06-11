Поєдинок відбудеться 11 червня у Мехіко на легендарному стадіоні "Ацтека". Старт зустрічі о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чого чекати від Мексики?

Збірна Мексики має солідний досвід виступів на чемпіонатах світу та традиційно сильна на домашніх аренах. Команда розраховує на підтримку переповненого стадіону й прагне стартувати з перемоги, що важливо для боротьби за перше місце у групі A.

На папері Мексика має перевагу завдяки класу складу, домашньому фактору та досвіду великих турнірів. ПАР здатна чинити опір, однак для сенсації гостям знадобиться майже ідеальний матч.

Разом з цими командами у групі зіграють також Південна Корея та Чехія.

Чим готова здивувати ПАР?

ПАР приїжджає без статусу фаворита, але африканські збірні неодноразово створювали проблеми грандам на мундіалях. Якщо мексиканці не реалізують свої моменти, матч може виявитися значно складнішим, ніж очікують букмекери.

Цікаво, що Мексика і ПАР уже зустрічалися у матчі-відкритті чемпіонату світу. У 2010 році, коли турнір проходив у Південній Африці, команди зіграли внічию 1:1.

Це буде вже третій матч-відкриття чемпіонату світу на стадіоні "Ацтека" – раніше арена приймала стартові поєдинки мундіалів 1970 та 1986 років.