Товариш Віталія Миколенка по команді надто добре провів час в одному із барів Манчестера. Як пише Football Tweet, вінгера помітили і сфотографували у жалюгідному стані.
Що трапилося з Джеком Грілішем?
Гріліш перебуває у лазареті Евертона через ушкодження, яке потребувало операції, тож цього сезону він "ірискам" не помічник. У вільний час футболіст поїхав розважатися до Манчестера.
Там в одному із закладів він захопився алкоголем і заснув просто за столиком. Звичайно ж, така пригода зіркового гравця не залишилася без папараці, які одразу ж виклали в мережу п'яні фото гравця.
Для Джека такі халепи – справа звична. Преса постійно ловить його на розбишацьких витівках, гучних вечірках з великою кількістю спиртного та неналежній поведінці.
Що відомо про кар'єру Гріліша?
- Як зазначає Transfermarkt, у 2021 році боси Манчестер Сіті настільки вірили у талант англійця, що виклали за нього божевільну суму у 100 мільйонів фунтів, що стало найдорожчим трансфером британського футболіста в історії.
- Такі гроші вінгер не виправдав: жодного разу не забив за "містян" більше 5 голів упродовж сезону АПЛ і пропускав чимало матчів.
- У 2025 році Сіті віддали його в оренду до Евертона, за який він теж аж ніяк не вражав результативністю: 2 голи у 22 матчах. Орендна угода завершується влітку, ймовірно, Гріліш повернеться до Манчестера, але місце у команді йому не гарантоване.