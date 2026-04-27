Товарищ Виталия Миколенко по команде слишком хорошо провел время в одном из баров Манчестера. Как пишет Football Tweet, вингера заметили и сфотографировали в плачевном состоянии.

Смотрите также Чемпионат Англии 2025 – 2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ

Что случилось с Джеком Грилишем?

Грилиш находится в лазарете Эвертона из-за повреждения, которое требовало операции, поэтому в этом сезоне он "ирискам" не помощник. В свободное время футболист поехал развлекаться в Манчестер.

Там в одном из заведений он увлекся алкоголем и заснул прямо за столиком. Конечно же, такое приключение звездного игрока не осталось без папарацци, которые сразу же выложили в сеть пьяные фото игрока.

Для Джека такие неприятности – дело привычное. Пресса постоянно ловит его на разбойничьих выходках, шумных вечеринках с большим количеством спиртного и неподобающем поведении.

Что известно о карьере Грилиша?