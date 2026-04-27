Товарищ Виталия Миколенко по команде слишком хорошо провел время в одном из баров Манчестера. Как пишет Football Tweet, вингера заметили и сфотографировали в плачевном состоянии.
Смотрите также Чемпионат Англии 2025 – 2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ
Что случилось с Джеком Грилишем?
Грилиш находится в лазарете Эвертона из-за повреждения, которое требовало операции, поэтому в этом сезоне он "ирискам" не помощник. В свободное время футболист поехал развлекаться в Манчестер.
Там в одном из заведений он увлекся алкоголем и заснул прямо за столиком. Конечно же, такое приключение звездного игрока не осталось без папарацци, которые сразу же выложили в сеть пьяные фото игрока.
Для Джека такие неприятности – дело привычное. Пресса постоянно ловит его на разбойничьих выходках, шумных вечеринках с большим количеством спиртного и неподобающем поведении.
Что известно о карьере Грилиша?
- Как отмечает Transfermarkt, в 2021 году боссы Манчестер Сити настолько верили в талант англичанина, что выложили за него сумасшедшую сумму в 100 миллионов фунтов, что стало самым дорогим трансфером британского футболиста в истории.
- Такие деньги вингер не оправдал: ни разу не забил за "горожан" более 5 голов в течение сезона АПЛ и пропускал немало матчей.
- В 2025 году Сити отдали его в аренду в Эвертон, за который он тоже отнюдь не поражал результативностью: 2 гола в 22 матчах. Арендное соглашение завершается летом, вероятно, Грилиш вернется в Манчестер, но место в команде ему не гарантировано.