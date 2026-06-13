Потенційна трансферна історія воротаря збірної України набуває усе чіткіших деталей. Видання A Bola повідомило, яка від якої суми у клубі готові починати перемовини про продаж футболіста.

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Скільки доведеться заплатити за Трубіна?

За інформацією джерела, мінімальна сума для початку перемовин складає 20 мільйонів євро. Журналісти відзначають, що у контракті гравця є клаусула, але сума відступних більша у п’ять разів – 100 мільйонів євро.

Наразі у португальській столиці розглядають можливі варіанти заміни для Анатолія, предметний інтерес до якого приписують англійській Астон Віллі.

Додамо, що на хід імовірних перемовин можуть впливати деталі контракту українця з Бенфікою. Зокрема, донецький Шахтар, колишній клуб воротаря, має право на 40% від перепродажу футболіста.

Анатолій Трубін: як провів минулий сезон?

Протягом кампанії 2025/26 24-річний український голкіпер провів за Бенфіку 50 матчів у всіх турнірах.

У цей час Трубін та його партнери стали єдиною командою в Європі, яка не програла жодного матчу за сезон у чемпіонаті. Однак, навіть попри такі здобутки "орли" фінішували у першості Португалії третіми, що завадило потрапити до Ліги чемпіонів на майбутній сезон.

Зазначимо, що у розмові для ресурсу DAZN Football Трубін відзначав вплив на свій розвиток від колишнього воротаря Шахтаря та збірної України Андрія П’ятова.