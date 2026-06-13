Возможный трансфер вратаря сборной Украины обретает все более четкие очертания. Издание A Bola сообщило, с какой суммы клуб готов начать переговоры о продаже футболиста.

Смотрите также Победитель еврокубка заинтересовался услугами голкипера сборной Украины

Сколько придется заплатить за Трубина?

По информации источника, минимальная сумма для начала переговоров составляет 20 миллионов евро. Журналисты отмечают, что в контракте игрока есть клаузула, но сумма отступных в пять раз больше – 100 миллионов евро.

Сейчас в португальской столице рассматривают возможные варианты замены для Анатолия, к которому, как сообщается, проявляет интерес английская Астон Вилла.

Добавим, что на ход вероятных переговоров могут повлиять детали контракта украинца с Бенфикой. В частности, донецкий Шахтер, бывший клуб вратаря, имеет право на 40% от перепродажи футболиста.

Анатолий Трубин: как прошел прошлый сезон?

В течение сезона 2025/26 24-летний украинский голкипер провел за Бенфику 50 матчей во всех турнирах.

В это время Трубин и его партнеры стали единственной командой в Европе, которая не проиграла ни одного матча за сезон в чемпионате. Однако, даже несмотря на такие достижения, "орлы" финишировали в чемпионате Португалии третьими, что помешало им попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Отметим, что в беседе для ресурса DAZN Football Трубин отмечал влияние на свое развитие бывшего вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова.