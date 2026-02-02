Риккардо Цукколотто имел один из худших дней своей жизни. Но за свои страдания он будет вознагражден, приобщившись к историческому событию, пишет Reuters.

Смотрите также Все, что стоит знать о зимних Олимпийских играх-2026: все участники, виды спорта и где смотреть

Что произошло с юным лыжником из Италии?

Риккардо ехал автобусом, билет в котором на время проведения Олимпиады подорожал с 2,5 евро до 10 евро. Но у парня не было столько денег, поэтому водитель отругал его и высадил. На улице в это время была минусовая температура.

На морозе парень, который занимается лыжами и принадлежит к юношеской команде Италии, шел аж 6 километров. Бедный Риккардо сказал родителям, что не чувствует ног, а его джинсы промокли до середины бедра. У него не было с собой мобильного телефона, поэтому сообщить о неприятности он не мог, пишет Il Fatto Quotidiano.

Родители юного спортсмена, конечно же, пожаловались в компанию-перевозчик. Там извинились и пообещали провести внутреннее расследование. Но история быстро стала известной.

Организаторы Олимпийских игр решили порадовать парня и предложили ему принять участие в церемонии открытия, которая состоится на "Сан-Сиро" в Милане. Риккардо сказал, что это "самый прекрасный подарок в его жизни".

Что нужно знать об Олимпийских играх-2026?