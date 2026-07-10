Уже первый матч 1/4 финала подарил полное интриги повторение полуфинала четырехлетней давности – Франция против Марокко. В других парах тоже есть место для неожиданностей, однако несмотря на наличие явных фаворитов, пишет 24 Канал.

Как завершились матчи 1/4 финала ЧМ?

9 июля, 23:00. Франция – Марокко 2:0

Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

На 28-й минуте встречи капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Однако уже на 60-й минуте нападающий исправился, забив первый гол в матче. Еще через шесть минут Усман Дембеле после результативной передачи Мбаппе удвоил преимущество французской команды.

Благодаря этой победе сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира.

10 июля, 22:00. Испания – Бельгия

12 июля, 00:00. Норвегия – Англия

12 июля, 04:00. Аргентина – Швейцария

Расписание полуфиналов чемпионата мира

14 июля, 22:00. Франция – Испания/Бельгия

15 июля, 22:00. Норвегия/Англия – Аргентина/Швейцария