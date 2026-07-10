Определился первый полуфиналист чемпионата мира – который вышел в 1/2 финала ЧМ-2026
На чемпионате мира-2026 началась стадия четвертьфиналов. Лишь 8 команд из 48 участников чемпионата мира остались в борьбе за титул.
Уже первый матч 1/4 финала подарил полное интриги повторение полуфинала четырехлетней давности – Франция против Марокко. В других парах тоже есть место для неожиданностей, однако несмотря на наличие явных фаворитов, пишет 24 Канал.
Как завершились матчи 1/4 финала ЧМ?
9 июля, 23:00. Франция – Марокко 2:0
Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66
На 28-й минуте встречи капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Однако уже на 60-й минуте нападающий исправился, забив первый гол в матче. Еще через шесть минут Усман Дембеле после результативной передачи Мбаппе удвоил преимущество французской команды.
Благодаря этой победе сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира.
10 июля, 22:00. Испания – Бельгия
12 июля, 00:00. Норвегия – Англия
12 июля, 04:00. Аргентина – Швейцария
Расписание полуфиналов чемпионата мира
14 июля, 22:00. Франция – Испания/Бельгия
15 июля, 22:00. Норвегия/Англия – Аргентина/Швейцария