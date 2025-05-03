Еще один любитель кровавых денег: экс-игрок Днепра сыграет в гала-матче московского ЦСКА

Бывший аргентинский полузащитник Осмар Феррейра откликнулся на приглашение московского ЦСКА сыграть в выставочном матче. Россияне будут праздновать 20-летие победы в Кубке УЕФА.

Российский ЦСКА объявил об участии в гала-матче ветеранов своих бывших легионеров из Бразилии и Аргентины. Среди них оказался экс-игрок украинского Днепра Осмар Феррейра, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также В России очередной приступ победобесия: на футбольном матче провели акцию к 9 мая

Феррейра составил компанию Макелеле

Пресс-служба ЦСКА в социальных сетях сделала публикацию с приглашенными легионерами, которые приедут в Москву. Аргентинец поделился этой заметкой в сториз.

Феррейра получил приглашение от ЦСКА / фото из инстаграма российского клуба

Поединок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА состоится 18 мая. В нем сыграет сборная европейских звезд и ветераны ЦСКА.

На приглашение посетить столицу страны-агрессора уже откликнулись бразилец Андерсон Полга, колумбиец Марио Йепес, камерунец Жереми Нжитап и бывший одноклубник Андрея Шевченко француз Клод Макелеле.

Что известно об Осмаре Феррейре