Еще один любитель кровавых денег: экс-игрок Днепра сыграет в гала-матче московского ЦСКА
- Бывший игрок Днепра Осмар Феррейра сыграет в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
- Феррейра ранее играл за ЦСКА, Днепр, а также выступал в аренде за ПСВ и Сан-Лоренцо.
Бывший аргентинский полузащитник Осмар Феррейра откликнулся на приглашение московского ЦСКА сыграть в выставочном матче. Россияне будут праздновать 20-летие победы в Кубке УЕФА.
Российский ЦСКА объявил об участии в гала-матче ветеранов своих бывших легионеров из Бразилии и Аргентины. Среди них оказался экс-игрок украинского Днепра Осмар Феррейра, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Феррейра составил компанию Макелеле
Пресс-служба ЦСКА в социальных сетях сделала публикацию с приглашенными легионерами, которые приедут в Москву. Аргентинец поделился этой заметкой в сториз.
Феррейра получил приглашение от ЦСКА / фото из инстаграма российского клуба
Поединок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА состоится 18 мая. В нем сыграет сборная европейских звезд и ветераны ЦСКА.
На приглашение посетить столицу страны-агрессора уже откликнулись бразилец Андерсон Полга, колумбиец Марио Йепес, камерунец Жереми Нжитап и бывший одноклубник Андрея Шевченко француз Клод Макелеле.
Что известно об Осмаре Феррейре
- Осмар Феррейра перешел в ЦСКА из аргентинского Ривер Плейта за 2,5 миллиона евро.
- Однако в московском клубе проиграл конкуренцию Юрию Жиркову, потеряв место в основе.
- За два сезона он сыграл за "коней" лишь 23 матча, в которых забил два гола. После этого аргентинец играл на правах аренды за ПСВ и Сан-Лоренцо.
- В 2008 году Днепр выкупил права на футболиста за 3,5 миллиона евро. За днепрян Феррейра сыграл 69 матчей (7 голов) и вернулся в Аргентину.
- На его счету есть несколько матчей за молодежные сборные Аргентины.