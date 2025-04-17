Анчелотти намекнул на свою отставку после вылета Реала из ЛЧ

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал вылет Реала из Лиги чемпионов. Он намекнул на свою отставку с поста коуча.

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/4 финала сезона-2024/2025. По итогам этапа Реал вылетел из Лиги чемпионов, потерпев поражение от Арсенала в двух матчах.

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Анчелотти о неутешительном результате

Тренер "сливочных" признался, что это могла быть его последняя игра на посту наставника Реала, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Это может быть последний матч, если клуб решит, что пришло время перемен. Это может произойти в этом году, или в следующем, когда закончится мой контракт. Это не проблема. Когда я здесь закончу, единственное, что я могу сделать, это поблагодарить этот клуб. Это может быть завтра, через месяц или через год,

– сказал Карло Анчелотти.

Справка. Карло Анчелотти вернулся на должность главного тренера Реала в июле 2021-го года.

Отметим, что вопрос о замене итальянского специалиста поднимут в том случае, если "Королевский клуб" не добудет хотя бы один крупный трофей.