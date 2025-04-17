В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/4 финала сезона-2024/2025. По итогам этапа Реал вылетел из Лиги чемпионов, потерпев поражения от Арсенала в двух матчах.

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Карвахаль и Сака едва не подрались

На 13-й минуте футболист Арсенала исполнил пенальти в стиле "паненки" и не забил. Дани Карвахаля очень задел этот эпизод и он решил поговорить с игроком "канониров" в перерыве, пишет 24 канал со ссылкой на primefootballtv.

Травмированный защитник Реала ожидал англичанина за пределами поля и начал вести с ним воспитательную беседу о "этичности" выполнения такого удара, однако Сака решил его не слушать.

Англичанин пытался как можно скорее уйти в раздевалку, однако Карвахаль взбесился и потянул вингера за плечо, начав ему что-то кричать. Эмоции резко взорвались и дело едва не дошло до драки, но футболистов успели оттянуть друг от друга.

Схватка Саки и Карвахаля: смотрите видео

Отметим, что по итогам двух матчей Реал уступил Арсеналу со счетом 1:5.