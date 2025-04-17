В Лізі чемпіонів завершилась стадія 1/4 фіналу сезону-2024/2025. За підсумками етапу Реал вилетів з Ліги чемпіонів, зазнавши поразок від Арсенала у двох матчах.

Читайте також Хто пробився до півфіналу Ліги чемпіонів-2024/25

Карвахаль і Сака ледь не побилися

На 13-й хвилині футболіст Арсенала виконав пенальті у стилі "паненки" і не забив. Дані Карвахаля дуже зачепив цей епізод і він вирішив поговорити з гравцем "канонірів" у перерві, пише 24 канал з посиланням на primefootballtv.

Травмований захисник Реала очікував на англійця за межами поля і почав вести з ним виховну бесіду щодо "етичності" виконання такого удару, проте Сака вирішив його не слухати.

Англієць намагався якомога скоріше піти у роздягальню, однак Карвахаль взбісився і потягнув вінгера за плече, почавши йому щось кричати. Емоції різко вибухнули і справа ледь не дійшла до бійки, але футболістів встигли відтягнути один від одного.

Сутичка Саки і Карвахаля: дивіться відео

Відзначимо, що за підсумками двох матчів Реал поступився Арсеналу з рахунком 1:5.