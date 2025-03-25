"Отмазка уже готова": эксперт оценил перспективы сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу накануне узнала последнего соперника в групповом раунде квалификации на чемпионат мира-2026. Он определился в противостоянии Франция – Хорватия у четвертьфинале Лиги наций.

"Ле Бле" смогли одолеть своего соперника по сумме двух матчей и стали четвертым участником квартета D. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния Украина – Франция поделился бывший форвард Динамо Виктор Леоненко.

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Неутешительный прогноз от Леоненка

Эпатажный эксперт заявил, что "сине-желтые" почти не будут иметь шансов на успех, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express. Однако в привычном для себя стиле добавил, что более статусный соперник в группе должен порадовать нашу национальную команду, ведь у нее со старта уже есть отмазка.

Мбаппенко (Килиан Мбаппе) в матче с Украиной будет улучшать свою бомбардирскую статистику, если будет здоров. Наши футболисты и тренерский штаб должны радоваться, что Франция добралась. Отмазка уже готова: "Это же почти чемпионы мира". А если удачно сыграют, то Ребров снова будет классным. Беспроигрышный вариант,

– заявил Леоненко.

Отметим, что в группе D отбора на ЧМ-2026 сыграют: Франция, Украина, Исландия и Азербайджан. Все матчи группового этапа состоятся осенью 2025 года.

К слову. Накануне аналитики оценили шансы сборной Украины пробиться на предстоящий Мундиаль. Они считают наиболее вероятным сценарием выход "сине-желтых" в плей-офф отбора.

Отметим, что первый матч квалификации на ЧМ-2026 Украина проведет 5 сентября на условно домашнем поле. Ее соперником будет сборная Франции.