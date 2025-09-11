Сборная Украины по футболу неудачно начала отбор к чемпионату мира-2026. "Сине-желтые" набрали лишь одно очко в двух стартовых турах.

Они уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с аутсайдером группы Азербайджаном (1:1). Такие результаты команды прокомментировал бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

Что сказал Ващук о сборной Украины?

Легенда киевского Динамо попытался объяснить причину слабого выступления нашей национальной команды. Он считает, что подопечным Сергея Реброва не хватает единства и командного духа.

"Такое ощущение, что в сборной нет единого коллектива. Нет командной энергии, поэтому так и получилось. Кто лидер на поле? Не знаю. Надо знать, общаются ли они вообще между собой. Нам нужно найти этот футбольный импульс.

Как он выглядит, как его найти – тяжело. Это может быть один человек, а может быть и три. Я не говорю за лидеров – лидер появляется в то время, когда он готов. На футбольном поле нужно иметь два-три лидера, чтобы выиграть игру", – заявил Ващук.

Также специалист высказался о Сергее Реброве. Он стал на защиту главного тренера сборной Украины, отставку которого требуют немало фанатов, которые в комментариях массово написали об этом наставнику после игры с Азербайджаном, из-за чего тому пришлось на некоторое время закрыть комментарии.

Смотрите, в сети могут писать что угодно. Такая жизнь тренера. Раньше только в газетах писали, а сейчас каждый может зайти и что-то написать,

– сказал Владислав.

Напомним, что ранее сборную Украины за выступление против азербайджанцев разнес Виктор Леоненко, который назвал игроков "пирожками ни с чем".

Чем занимается сейчас Владислав Ващук?