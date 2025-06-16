Отца олимпийского чемпиона признали виновным в насилии над детьми

В ноябре 2024 года отца норвежского атлета Якоба Ингебригтсена обвинили в жестоком обращении с детьми. Он совершал физическое насилие над своими сыновьями и дочерью.

Отца Якоба Ингебригтсена признали виновным в нападении на 15-летнюю дочь Ингрид. Однако суд вынес ему условный приговор, не назначив реального, пишет 24 канал со ссылкой на The Guardian.

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Что будет с преступником

Отца Ингебригтсена оправдали по обвинениям в насилии над сыновьями из-за нехватки доказательств.

Мужчину признали виновным в том, что он ударил 15-летнюю Ингрид мокрым полотенцем, после чего она сбежала из дома. Его приговорили к 15 дням условного срока. После серии инцидентов с отцом девочка получила компенсацию в виде 10 тысяч крон (примерно тысяча долларов) по решению суда.

Прокуроры требовали для обвиняемого 2,5 года за физическое и эмоциональное насилие над своими детьми в течение 10-ти лет. Якоб Ингебригтсен заявил, что с 8 лет подвергался избиению и тотальному контролю со стороны своего отца. Мужчина наносил ему удары по голове и животу.

В суде обвиняемый признал, что был жестоким и требовательным, а также подтвердил, что однажды выбросил PlayStation из окна. Он отрицал факт насилия, растрогался в суде и признался, что сожалеет о том, что испортил отношения с дочерью.

Отметим, что на Якоб Ингебригтсен является олимпийским чемпионом 2024 года на дистанции 5000 метров. Также в его активе "золото" Токио-2020.