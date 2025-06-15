Бывшая модель Playboy, Vogue и других известных журналов Нина Драма специализируется на различных пранках и челленджах с бойцами UFC. Недавно она решила посетить Грузию вместе с чемпионом UFC Мерабом Двалишвили, пишет 24 Канал.

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Звездная модель надолго запомнит тренировки с крапивой

Нина была поражена победой Мераба над Шоном О'Мэлли, которого грузин победил удушающим приемом. Поэтому главная медийная представительница UFC захотела воочию увидеть, как готовится к поединкам Двалишвили.

Чемпион решил продемонстрировать девушке секреты грузинской выносливости. По дороге к горной реке они увидели заросли крапивы. До этого Нини не знала о существовании этого растения и его адских свойствах.

Мераб взял несколько растений и нежно отхлестал экс-модель по рукам и ногам. Реакция девушки превзошла все ожидания. После этого Двалишвили на ее глазах съел несколько листьев крапивы.

Видео, как Двалишвили бил крапивой модель Нину Драму

Отметим, что 36-летняя Нина Драма с 2011 года занималась модельной карьерой. В 2019 году начала снимать юмористический контент, чем привлекла внимание медийщиков UFC. Сейчас бывшая модель в своих социальных сетях имеет около 9 миллионов подписчиков.