Колишня модель Playboy, Vogue та інших відомих журналів Ніна Драма спеціалізується на різноманітних пранках та челенджах з бійцями UFC. Нещодавно вона вирішила відвідати Грузію разом з чемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі, пише 24 Канал.

Читайте також Грузинська зірка UFC у титульному поєдинку ледве не задушив суперника: відео

Зіркова модель надовго запам'ятає тренування з кропивою

Ніна була вражена перемогою Мераба над Шоном О'Меллі, якого грузин переміг задушливим прийомом. Тож головна медійна представниця UFC захотіла на власні очі побачити, як готується до поєдинків Двалішвілі.

Чемпіон вирішив продемонструвати дівчині секрети грузинської витривалості. По дорозі до гірської річки вони побачили зарослі кропиви. До цього Ніні не знала про існування цієї рослини та її пекельні властивості.

Мераб взяв кілька рослин та ніжно відшмагав ексмодель по руках та ногах. Реакція дівчини перевершила усі очікування. Після цього Двалішвілі на її очах з'їв кілька листків кропиви.

Відео, як Двалішвілі бив кропивою модель Ніну Драму

Зазначимо, що 36-річна Ніна Драма з 2011 року займалася модельною кар'єрою. У 2019 році почала знімати гумористичний контент, чим привернула увагу медійників UFC. Наразі колишня модель у своїх соціальних мережах має близько 9 мільйонів підписників.