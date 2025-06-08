Это была вторая встреча Двалишвили и О'Мэлли. До этого грузинский боец одолел американца единогласным решением судей осенью 2024 года, сообщает 24 канал.
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Результат боя Двалишвили – О'Мэлли
Мераб Двалишвили решил работать первым номером, доминируя над соперником. Тактика грузинского бойца сработала, он не давал сблизиться Шону О'Мэлли на протяжении поединка.
В третьем раунде Двалишвили нашел нужный момент и одолел О'Мэлли. Грузин победил американского бойца удушающим приемом. Таким образом, он защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.
После победы Мераб Двалишвили вылез из октагона и пообщался с Дональдом Трампом. Президент США наблюдал за боем из первых рядов.
Двалишвили победил О'Мэлли удущающим приемом: смотрите видео