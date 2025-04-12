На протяжении всей истории своего существования Россия ведет агрессивную политику против других народов и государств. Любые договоренности с россиянами не стоят бумаги, на которой они подписаны, пишет 24 Канал.

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Топурия: Россиянам нельзя доверять

Это в очередной раз подтвердил экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия. В интервью Патрику Бет-Дэвиду 28-летний боец высказался о войне в Украине и вспомнил агрессию против Грузии.

"Я всегда против убийства людей и выступаю за мир. То, что я знаю из собственного опыта и своей жизни – это то, что россиянам, а именно Путину и политикам, которые управляют Россией, – им плевать на всех.

Я жил в Грузии в 2008 году и видел, что они делали с моим народом. Поэтому россияне – опасные люди, и я считаю, что им нельзя доверять. Повторю: я не говорю об обычных людях, а о политиках. Это – безумие", – сказал Топурия.

Кстати, российские журналисты пытались спровоцировать Илию Топурию на пресс-конференции. Однако испано-грузинский боец ​​не поддался провокации и выгнал россиянина с медийного мероприятия.

Что известно о Топурии