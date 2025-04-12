Упродовж всієї історії свого існування Росія веде агресивну політику проти інших народів та держав. Будь-які домовленості з росіянами не вартують паперу, на якому вони підписані, пише 24 Канал.

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Топурія: Росіянам не можна довіряти

Це вкотре підтвердив ексчемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія. В інтерв'ю Патріку Бет-Девіду 28-річний боєць висловився про війну в Україні та пригадав агресію проти Грузії.

"Я завжди проти вбивства людей і виступаю за мир. Те, що я знаю з власного досвіду і свого життя – це те, що росіянам, а саме Путіну та політикам, які керують Росією, – їм начхати на всіх.

Я жив у Грузії у 2008 році і бачив, що вони робили з моїм народом. Тож росіяни – небезпечні люди, і я вважаю, що їм не можна довіряти. Повторю: я не говорю про звичайних людей, а про політиків. Це – божевілля", – сказав Топурія.

До речі, російські журналісти намагалися спровокувати Ілію Топурію під час пресконференції. Однак іспано-грузинський боєць не піддався на провокацію та вигнав росіянина з медійного заходу.

Що відомо про Топурію