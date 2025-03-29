10 травня 2025 року в канадському Монреалі відбудеться турнір UFC 315. Епатажний американський коментатор Джо Роган заявив про відмову працювати на змаганнях в сусідній країні, пише 24 Канал з посиланням на подкаст стендап-коміка.

Читайте також Зірковий охоронець Мессі сенсаційно викликав на бій брата кривдника Майка Тайсона

Роган вкотре підіграв Росії

Скандальний ведучий на цьому не зупинився. Роган наголосив, що краще поїде на турнір до Росії.

Не хочу їхати на UFC 315. Я більше не їжджу до Канади. Радше поїду до Росії,

– заявив Роган.

Зазначимо, що Джо Роган – великий прихильник Дональда Трампа. Президент США неодноразово висловлювався про наміри приєднати Канаду та зробити її одним зі штатів Америки. Політик постійно критикує владу Канади та її політику.

Нагадаємо, що торік Джо Роган вилаявся на Володимира Зеленського. Він звинуватив президента України у розпалюванні Третьої світової війни. Цікаво, що з вуст скандаліста не було подібних заяв на адресу російського диктатора, який розпочав агресію проти України та щодня вбиває мирних громадян.

За цю заяву Джо Рогана розкритикували легенда світового боксу Володимир Кличко та чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. Вони звинуватили стендап-коміка в підіграванні російській пропаганді.