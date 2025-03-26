Охоронець нападника Інтер Маямі вирішив перевірити свої навички зі змішаних єдиноборств в октагоні. Яссін Чуеко записав відео для Логана Пола, у якому закликав його до бою, пише 24 Канал із посиланням на акаунт охоронця Мессі в інстаграмі.

Читайте також Мексиканського арбітра відсторонили від роботи через Мессі

Після звинувачень Пола до Мессі

Ймовірно, що такий виклик від Чуеко був викликаний конфліктом Логана-старшого із Мессі. Ютубер, який займається реслінгом та боксом, звинуватив Ліонеля у схожості брендів. Нещодавно аргентинський футболіст випустив особистий бренд енергетичних напоїв під назвою "Mas+". У цьому моменті Логан Пол угледів подібність до його бренду "Prime". Схоже, що Чуеко вирішив раз і назавжди закрити рота Полу, який багато балакає у соцмережах.

Слухай, Логане. Я записую це відео, тому що багато людей зупиняють мене на вулицях. Мені надсилають повідомлення, пишуть багато коментарів в інстаграмі про цей бій. Тож тепер шляху назад немає. Зробімо цей бій для людей,

– сказав Чуеко.

Звернення Чуеко до Пола-старшого: дивіться відео

Нагадаємо, що Яссін Чуеко – колишній військовий, який служив в Афганістані та Іраку, а нині захищає життя Ліонеля Мессі. Навіть під час поєдинку Чуеко постійно перебуває біля меж поля, аби у будь-який момент врятувати свого клієнта від надокучливих фанів.

Відзначимо, що охоронець зіркового футболіста регулярно приголомшує своїх підписників пекельними тренуваннями. Не дивно, чому колишній військовий перебуває у просто шаленій фізичній формі. Після таких тренувань усе тіло точно палає.