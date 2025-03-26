Охранник нападающего Интер Майами решил проверить свои навыки по смешанным единоборствам в октагоне. Яссин Чуэко записал видео для Логана Пола, в котором призвал его к бою, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт охранника Месси в инстаграме.

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После обвинений Пола к Месси

Вероятно, что такой вызов от Чуэко был вызван конфликтом Логана-старшего с Месси. Ютубер, который занимается реслингом и боксом, обвинил Лионеля в схожести брендов. Недавно аргентинский футболист выпустил личный бренд энергетических напитков под названием "Mas+". В этом моменте Логан Пол усмотрел сходство с его брендом "Prime". Похоже, что Чуэко решил раз и навсегда закрыть рот Полу, который много болтает в соцсетях.

Слушай, Логан. Я записываю это видео, потому что многие люди останавливают меня на улицах. Мне присылают сообщения, пишут много комментариев в инстаграме об этом бое. Так что теперь пути назад нет. Сделаем этот бой для людей,

– сказал Чуэко.

Обращение Чуэко к Полу-старшему: смотрите видео

Напомним, что Яссин Чуеко – бывший военный, который служил в Афганистане и Ираке, а ныне защищает жизнь Лионеля Месси. Даже во время поединка Чуеко постоянно находится у границ поля, чтобы в любой момент спасти своего клиента от надоедливых фанов.

Отметим, что охранник звездного футболиста регулярно ошеломляет своих подписчиков адскими тренировками. Не удивительно, почему бывший военный пребывает в просто бешеной физической форме. После таких тренировок все тело точно пылает.