В четверг, 20 февраля, состоялся финальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором встретились Канзас-Сити и Интер Майами. Благодаря голу Лионеля Месси команда одержала победу со счетом 0:1.

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Почему отстранили арбитра

Во время противостояния Канзас-Сити и Интер Майами Марко Антонио Ортис Нава попросил автограф у Лионеля Месси для своего родственника с ограниченными возможностями, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Из-за этого он понес дисциплинарное взыскание его на полгода отстранили от работы на турнирах Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

Отметим, что арбитр продолжит судить матчи чемпионата Мексики. В случае повторного нарушения его отстранят уже бессрочно.