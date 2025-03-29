10 мая 2025 года в канадском Монреале состоится турнир UFC 315. Эпатажный американский комментатор Джо Роган заявил об отказе работать на соревнованиях в соседней стране, пишет 24 Канал со ссылкой на подкаст стендап-комика.

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Роган в очередной раз подыграл России

Скандальный ведущий на этом не остановился. Роган отметил, что лучше поедет на турнир в Россию.

Не хочу ехать на UFC 315. Я больше не езжу в Канаду. Лучше поеду в Россию,

– заявил Роган.

Отметим, что Джо Роган – большой сторонник Дональда Трампа. Президент США неоднократно высказывался о намерениях присоединить Канаду и сделать ее одним из штатов Америки. Политик постоянно критикует власть Канады и ее политику.

Напомним, что в прошлом году Джо Роган выругался на Владимира Зеленского. Он обвинил президента Украины в разжигании Третьей мировой войны. Интересно, что из уст скандалиста не было подобных заявлений в адрес российского диктатора, который начал агрессию против Украины и ежедневно убивает мирных граждан.

За это заявление Джо Рогана раскритиковали легенда мирового бокса Владимир Кличко и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Они обвинили стендап-комика в подыгрывании российской пропаганде.