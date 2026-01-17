Только можете воровать, – Милевский резко высказался о ситуации со светом в Киеве

Российская армия постоянно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Во всех городах страны, в частности в Киеве. каждый день применяют отключение света из-за атак оккупантов.

Артем Милевский высказался относительно отключений света в столице Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал бывшего форварда Динамо.

Что сказал Милевский об отключении света в Киеве?

Экс-форвард Динамо поблагодарил Львов и Харьков за свет и заявил, что они должны быть столицей Украины. Милевский жестко прокомментировал ситуацию в Киеве.

Не знаю, может, это будет громко сказано, но то, что происходит в Киеве... Ну вы серьезно? Только можете воровать – воровать на электроэнергии, воровать на всех, выключать и включать свет и смеяться над нами. На 20 минут – ну вы серьезно? Ну, вам самим, б***ь, не стыдно? Ну, честно, б***ь. Люди живут здесь беззаботно. Столица Киев или кто? Скажите мне, пожалуйста, уважаемые,

– сказал Милевский.

Отметим, что ранее бывший футболист ответил Виталию Кличко на призыв мэра Киева временно покинуть столицу Украины. В своем инстаграме Милевский написал, что никуда не уедет из города.

Что известно о Милевском?