Артем Мілевький висловився щодо відключень світла у столиці України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на телеграм-канал колишнього форварда Динамо.

Що сказав Мілевський про відключення світла у Києві?

Ексфорвард Динамо подякував Львову та Харкову за світло та заявив, що вони мають бути столицею України. Мілевський жорстко прокоментував ситуацію у Києві.

Не знаю, може, це буде голосно сказано, але те, що відбувається в Києві… Ну ви серйозно? Тільки можете красти – красти на електроенергії, красти на всіх, вимикати та вмикати світло та сміятися з нас. На 20 хвилин – ну ви серйозно? Ну, вам самим, б***ь, не соромно? Ну, чесно, б***ь. Люди живуть тут безтурботно. Столиця Київ чи хто? Скажіть мені, будь ласка, шановні,

– сказав Мілевський.

Відзначимо, що раніше колишній футболіст відповів Віталію Кличку на заклик мера Києва тимчасово покинути столицю України. У своєму інстаграмі Мілевський написав, що нікуди не поїде з міста.

Що відомо про Мілевського?