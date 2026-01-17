Артем Мілевький висловився щодо відключень світла у столиці України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на телеграм-канал колишнього форварда Динамо.
Що сказав Мілевський про відключення світла у Києві?
Ексфорвард Динамо подякував Львову та Харкову за світло та заявив, що вони мають бути столицею України. Мілевський жорстко прокоментував ситуацію у Києві.
Не знаю, може, це буде голосно сказано, але те, що відбувається в Києві… Ну ви серйозно? Тільки можете красти – красти на електроенергії, красти на всіх, вимикати та вмикати світло та сміятися з нас. На 20 хвилин – ну ви серйозно? Ну, вам самим, б***ь, не соромно? Ну, чесно, б***ь. Люди живуть тут безтурботно. Столиця Київ чи хто? Скажіть мені, будь ласка, шановні,
– сказав Мілевський.
Відзначимо, що раніше колишній футболіст відповів Віталію Кличку на заклик мера Києва тимчасово покинути столицю України. У своєму інстаграмі Мілевський написав, що нікуди не поїде з міста.
Що відомо про Мілевського?
Нападник виступав за Динамо з 2002 по 2013 рік. Також він встиг пограти у Туреччині, Хорватії, Угорщині, Румунії та навіть Білорусі.
У 2021 році Мілевський повісив бусти на цвях. Останнім клубом у кар'єрі футболіста був закарпатський Минай.
Зараз ексфорвард Динамо активно займається веденням соціальних мереж. Окрім того, він представляє столичну команду Ігніс із футбольної медіаліги.