Один из самых успешных тренеров современности Карло Анчелотти покидает мадридский Реал. Итальянский специалист уже второй раз в своей карьере прощается с "королевским клубом".

Мадридский Реал официально объявил об отставке главного тренера Карло Анчелотти. Итальянец вскоре возглавит сборную Бразилии, пишет 24 Канал.

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Анчелотти: Наша связь будет вечной

На прощание Карло Анчелотти написал трогательное письмо болельщикам "сливочных". В нем он намекнул о возможном возвращении в клуб.

"Сегодня наши пути снова расходятся. Сегодня я снова впитываю в свое сердце каждое мгновение, которое я пережил на этом замечательном втором этапе как тренер Реала.

Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, полное эмоций, титулов и, прежде всего, гордости за то, что представляешь эту эмблему. Спасибо президенту Флорентино Пересу, клубу, моим игрокам, персоналу и этим уникальным болельщикам, которые всегда заставляли меня чувствовать себя одним из них.

То, чего мы достигли за эти годы, навсегда останется в нашей памяти. Волшебные ночи на "Бернабеу" вошли в историю футбола. Сейчас начинается новое приключение, но наша связь будет вечной", – написал Анчелотти в инстаграме.

Тренерские достижения Анчелотти в Реале

Итальянец дважды возглавлял мадридский Реал: в 2013 – 2015 и 2021 – 2025.

Под его руководством "сливочные" дважды выигрывали чемпионат Испании (2021/22, 2023/24), дважды становились обладателями Кубка Испании (2013/14, 2022/23) и дважды Суперкубка Испании (2021/22, 2023/24).

Анчелотти трижды приводил Реал к триумфу в Лиге чемпионов (2013/14, 2021/22, 2023/24).

"Королевский клуб" трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2022, 2024).

Кроме того, Реал дважды выигрывал Клубный чемпионат мира (2014, 2022), а в 2024 году стал обладателем Межконтинентального кубка.

Всего во время испанского периода карьеры он завоевал 15 трофеев.

Напомним, что на тренерском мостике Реала итальянца Карло Анчелотти заменит испанец Хаби Алонсо. Он начнет работу с командой перед началом Клубного чемпионата мира, который стартует в июне.