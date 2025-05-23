Мадридський Реал офіційно оголосив про відставку головного тренера Карло Анчелотті. Італієць незабаром очолить збірну Бразилії, пише 24 Канал.

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Анчелотті: Наш зв'язок буде вічним

На прощання Карло Анчелоті написав зворушливий лист вболівальникам "вершкових". У ньому він натякнув про можливе повернення до клубу.

"Сьогодні наші шляхи знову розходяться. Сьогодні я знову вбираю у своє серце кожну мить, яку я пережив на цьому чудовому другому етапі як тренер Реала.

Це були незабутні роки, неймовірна подорож, сповнена емоцій, титулів і, перш за все, гордості за те, що представляєш цю емблему. Дякую президенту Флорентіно Пересу, клубу, моїм гравцям, персоналу та цим унікальним вболівальникам, які завжди змушували мене відчувати себе одним з них.

Те, чого ми досягли за ці роки, назавжди залишиться в нашій пам'яті. Чарівні ночі на "Бернабеу" увійшли в історію футболу. Зараз починається нова пригода, але наш зв'язок буде вічним", – написав Анчелотті в інстаграмі.

Тренерські досягнення Анчелотті в Реалі

Італієць двічі очолював мадридський Реал: у 2013 – 2015 та 2021 – 2025.

Під його керівництвом "вершкові" двічі вигравали чемпіонат Іспанії (2021/22, 2023/24), двічі ставали володарями Кубка Іспанії (2013/14, 2022/23) та двічі Суперкубка Іспанії (2021/22, 2023/24).

Анчелотті тричі приводив Реал до тріумфу в Лізі чемпіонів (2013/14, 2021/22, 2023/24).

"Королівський клуб" тричі ставав володарем Суперкубка УЄФА (2014, 2022, 2024).

Крім того, Реал двічі вигравав Клубний чемпіонат світу (2014, 2022), а у 2024 році став володарем Міжконтинентального кубка.

Загалом під час іспанського періоду кар'єри він здобув 15 трофеїв.

Нагадаємо, що на тренерському містку Реала італійця Карло Анчелотті замінить іспанець Хабі Алонсо. Він розпочне роботу з командою перед початком Клубного чемпіонату світу, який стартує у червні.