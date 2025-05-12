Потім команду очолить відомий іспанський наставник Хабі Алонсо. Тренер Баєра вже попрощався з командою та вболівальниками леверкузенців, повідомляє 24 канал.

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Деталі угоди

За інформацією від авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Хабі Алонсо узгодив контракт з Реалом. Іспанець очолить "вершкових" перед Клубним чемпіонатом світу 2025, який стартує у червні.

Хабі Алонсо підписав угоду з "Королівським клубом" терміном на три роки – до літа 2028 року. Заробітна плата, яку отримуватиме іспанець у Мадриді, наразі не розголошується.

До слова. Карло Анчелотті тренував Реал з 2013 по 2015 рік, а у 2021 році вдруге очолив "Королівський клуб". Загалом італійський спеціаліст завоював 15 трофеїв за час роботи у Мадриді.

Нагадаємо, що Хабі Алонсо став найуспішнішим тренером в історії Баєра. Іспанський тренер у 2024 році завоював перший чемпіонський титул Бундесліги для леверкузенців, а також виграв Кубок Німеччини та Суперкубок країни.